Yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu
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Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.
Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi'ndeki apartman dairesinde yalnız yaşayan İ.G'den haber alamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine eve giren polis ve sağlık ekipleri, İ.G'yi hareketsiz halde buldu.
Yaşamını yitirdiği belirlenen İ.G'nin cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA / Güncel