YALNIZ YAŞADIĞI EVİNİN PENCERESİNDEN DÜŞEREK ÖLDÜ Güncel Haberler MALATYA'da, Dursun Uğur (57), yalnız yaşadığı 5 katlı apartmanın 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. MALATYA'da, Dursun Uğur (57), yalnız yaşadığı 5 katlı apartmanın 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Halfetin Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Dursun Uğur, 5 katlı apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşadığı evinin penceresinden bilinmeyen nedenle düştü. Beton zemine düşerek ağır yaralanan Dursun Uğur, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Dursun Uğur, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Dursun Uğur'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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