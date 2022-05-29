Yalın'ın işitme kaybı, tutkunu olduğu müzikle yüzde 40 geriledi - Haberler

İZMİR'de yaşayan ve 3 yaşındayken yüzde 80 oranında işitme kaybı yaşayan Yalın Çal (17), tedavinin yanı sıra tutkunu olduğu müziğin işitme sinirlerini güçlendirmesi sayesinde yüzde 40 daha fazla duymaya başladı. Şu an yüzde 40'a gerileyen işitme kaybıyla işitme cihazı kullanarak müzik yapan Çal, dijital platformlarda kendi şarkılarını yayımladı. Birçok konser veren Yalın, müzik alanında ilerlemeyi hedefliyor.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan 11'inci sınıf öğrencisi Yalın Çal'ın 3 yaşındayken yaşadığı orta kulak enfeksiyonu nedeniyle kulağında sıvı kalınca işitme sinirleri zarar gördü ve yüzde 80 işitme kaybı oluştu. Operasyon geçiren Çal, daha sonra işitme cihazı kullanmaya başladı, aynı zamanda doktorunun müziğin işitme sinirlerini güçlendirdiğine yönelik önerisiyle müzikle tanıştı. Piyano ve gitar çalmaya başlayan Çal, giderek müziğe tutkuyla bağlandı. Tedavinin ve ileri teknoloji işitme cihazlarının yanı sıra tutkunu olduğu müziğin işitme sinirlerini güçlendirmesi sayesinde Çal, zaman içinde yüzde 40 daha fazla duymaya başladı.