Yalın, 20. yıl dönümü konserini Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda verdi

Söz yazarı, besteci ve şarkıcı Yalın, profesyonel müzik kariyerinin 20. yıl dönümü dolayısıyla Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verdi.

BWO Entertainment ve Dolmabahçe AŞ işbirliğiyle düzenlenen konserde sanatçı, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Yalın, sahnede, heyecanlı olduğunu belirterek, "Çok hayalim oldu. Allah bana hep o hayallere ulaşma şansı, fırsatı verdi. Bu hayalime giden yolda çok emek vermiş, çok kıymetli insanlar var. Bir delinin rüyasını gerçekleştiriyorsunuz. İlk duyduğumda bu projeyi 'Bu olmaz, imkansız.' dedim." ifadelerini kullandı.

Kariyerinin ilk stadyum konserini veren şarkıcı, "Bu konser aynı zamanda bir çocuğun rüyası. 4 yaşında bir çocuğun elinden tutuyor gibi düşünün. Bu gece öyle bir gece ve sizlerle beraber yaşlanmak istiyorum." dedi.

Müzik kariyerinden kesitlerin de ekranlarda gösterildiği konserde Yalın, "Küçücüğüm", "Bir Bakmışsın", "Her Şey Sensin", "Anlat Güzel mi Oralar"ın da aralarında yer aldığı şarkılarını seslendirdi.