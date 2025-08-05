Yalıkavak'ta Branda Üretim İşletmesinde Yangın Çıktı

Yalıkavak'ta Branda Üretim İşletmesinde Yangın Çıktı
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Yalıkavak Mahallesi'nde bir branda üretim işletmesinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda depoda hasar meydana gelirken, nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

branda üretimi yapılan işletmenin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kara duman, gökyüzünü kapladı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi Gökçebel mevkisinde tente- branda üretimi yapılan bir işletmenin deposunda çıktı. Alev ve dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İş yerinden gökyüzüne yükselen kara duman birçok yerden görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası kısa süre içerisinde söndürüldü. İşletmenin deposunda hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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