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Yalçın Pamukçu, İstanbul'dan Tekirdağ'a Giderek Aronya Üretmeye Başladı

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Uzun yıllar tekstil sektöründe çalışan Yalçın Pamukçu, ailecek Tekirdağ'a yerleşerek 2,5 dekar arazisinde organik aronya üretimine başladı. Pamukçu, şehir hayatının stresinden uzaklaşmanın ve sağlıklı gıda üretmenin önemine vurgu yaptı.

İstanbul'da uzun süre tekstil sektöründe çalışan Yalçın Pamukçu, eşi ve iki çocuğuyla doğup büyüdüğü Tekirdağ'a yerleşerek, arazisinde antioksidan içeriği yüksek meyvelerden aronya üreticiliğine başladı.

Yaklaşık 10 yıl İstanbul'da tekstil sektöründe çalışan Pamukçu, şehir hayatının olumsuzlukları ve stres nedeniyle 2021'de Tekirdağ'ın yaklaşık 150 nüfuslu Uçmakdere Mahallesi'ne yerleşmeye karar verdi.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünden aronya üreticiliğiyle ilgili bilgiler alan Pamukçu, kendisine ait 2,5 dekar alanda aronya yetiştiriciliğine başladı.

Pamukçu, AA muhabirine, toprakla uğraşmanın, üretici olmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Az nüfusa sahip mahallede yaşamanın keyif verdiğini aktaran Pamukçu, "İstanbul'da 10 yıl yaşadım. Ev tekstili işiyle uğraştım. Pandemiyle beraber hayatın geçici olduğunu ve büyük şehir stresinin çekilmemesi gerektiğine karar verdim." dedi.

Pamukçu, büyükşehir stresinden uzaklaşmanın ailesini de mutlu ettiğini belirtti.

"İnsanlar çok sağlıksız besleniyor."

Aronya üretebilmek için çok fazla araştırma yaptığını ve bilgiye ulaştığını ifade eden Pamukçu, organik üretimin öneminin son yıllarda daha çok anlaşıldığını dile getirdi.

Kendi arazisinde kesinlikle zararlı tarımsal ilaç kullanmadığını vurgulayan Pamukçu, şöyle devam etti:

"Bitkiyi yetiştirirken, tamamen ilaçsız yetiştirmeye çalışıyoruz. Organik sertifikası için geçiş sürecindeyiz. İnsanların bünyesine sağlıklı gıda girsin diye uğraşıyoruz. Şehirde yaşarken şunu fark ettik, insanlar çok sağlıksız besleniyor. Ben ve ailem de buna dahil. Ama insanların sağlıklı şeyler yemesi lazım. Bu tükettiği sağlıksız gıdaların dışarıya atılması için aronyanın çok önemli olduğunu belirledik. Bu yüzden bunun tarımına başladık."

Hasat ettiği aronya meyvelerini internet üzerinden satışa sunduğunu vurgulayan Pamukçu, bu yıl bahçesinden 1,5 ton rekolte beklediğini ifade etti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

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