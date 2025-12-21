Ressam Yalçın Gökçebağ'ın Armoni Sanat Galerisi'ndeki Sergisi 14 Ocak'a Kadar Ziyaret Edebilecek

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne "Resim" dalında layık görülen 81 yaşındaki Yalçın Gökçebağ'ın Armoni Sanat Galerisi'ndeki resim sergisi, 14 Ocak 2026'ya kadar ziyaret edebilecek.

Türk resim sanatçısı Yalçın Gökçebağ, uzun bir aradan sonra kişisel sergisiyle yeniden sanatseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında "resim" alanında ödüle layık görülen ressam Yalçın Gökçebağ'ın, Ankara Armoni Sanat Galerisi'nde yeni sergisi açıldı.

Yeni dönem resimlerinde, fındık bahçeleri ve portakal ağaçları ve Bodrum'u çağrıştıran manzaralara yer veren sanatçının eserlerinde tarlada çalışan kadın figürleri de yer alıyor.

Sanatseverler, Gökçebağ'ın Armoni Sanat Galerisi'ndeki sergisini 14 Ocak 2026 tarihine kadar ziyaret edebilecek.