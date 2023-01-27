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'Yalancı bahar' şaşkına çevirdi, elma ağaçları kışın meyve verdi

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'Yalancı bahar' şaşkına çevirdi, elma ağaçları kışın meyve verdi Amasya'da Ocak ayının sonlarına gelinmesine rağmen sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi şaşkına çeviren görüntülere neden oldu.

'Yalancı bahar' şaşkına çevirdi, elma ağaçları kışın meyve verdi

AMASYA - Amasya'da Ocak ayının sonlarına gelinmesine rağmen sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi şaşkına çeviren görüntülere neden oldu. Misket elmasıyla ünlü kentte 4 ay önce hasadı yapılan bazı tür elma ağaçları 'yalancı bahar'da ikinci kez meyve verdi.

"Bu sene elma uykuyu alamadı"

Üreticiler, daha önce hasadını yaptıkları meyve ağaçlarının dallarında tekrar çıkan elmaların olgunlaştığını görünce şaşkınlık yaşadı. Eylül ve Ekim aylarında hasadını yaptıkları elma ağaçlarından bazılarının ikinci kez ürün verdiğini belirten elma üreticisi Bekir Damatoğlu, "Her meyve ağacının uyku saati vardır. Bu sene elma uykuyu alamadı. Havanın sıcaklığından dolayı çiçek açıp meyve yaptı" dedi.

"Dört gözle kar yağmasını bekliyoruz"

Geçen yılki meyve rekoltesi ve satışlardan memnun olduklarını hatırlatıp sonbahar ile kış mevsiminde sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyrettiğine değinen Mustafa Aktaş ise, "Dört gözle kar yağmasını bekliyoruz. İnşallah yağar da yüzümüz güler" diye konuştu. Kuraklık ve yağış azlığının etkilerinin görüldüğüne değinen Hasan Gamzeli de, ağaçlarda meyve iriliği ve kalitesini artırmak için budama yaptıklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yalancı Amasya Güncel Haberler

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