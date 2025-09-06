Yalan İhbarla Ekipleri Meşgul Eden Kadına Yasal İşlem
Samsun'un Bafra ilçesinde KADES uygulaması üzerinden yalan ihbarda bulunan Aylin S. hakkında yasal işlem başlatıldı. Ekiplerin olumsuz bir durumla karşılaşmasının ardından, kadın yalan ihbarda bulunduğunu itiraf etti.
Samsun'un Bafra ilçesinde çalıştığı iş yerinden evine gitmek için KADES uygulaması üzerinden yalan ihbarda bulunan kadın hakkında yasal işlem başlatıldı.
Aylin S'nin (33) Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması aracılığıyla yardım çağırması üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan ekipler, olumsuz bir durumla karşılaşmayınca Aylin S'ye neden yardım çağırdığını sordu.
Kadın, kendisini Koşuköyü Mahallesi'ndeki evine götürmelerini sağlamak amacıyla yalan ihbarda bulunduğunu söyledi.
Yalan ihbarla ekipleri gereksiz yere meşgul eden Aylin S. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel