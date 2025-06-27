Yalan Beyanla Yakalanan Ömer Bozkuş'un 33,5 Yıl Hapis Cezası Var

Yalan Beyanla Yakalanan Ömer Bozkuş'un 33,5 Yıl Hapis Cezası Var
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Antalya'nın Kemer ilçesinde polise yalan beyanda bulunan Ömer Bozkuş'un 33,5 yıl hapis cezası ve 118 suç dosyası olduğu ortaya çıktı. Şahıs, polis tarafından tutuklandı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde polise başkasına ait kimlik numarasını söyleyip yalan beyanda bulunan Ömer Bozkuş'un 33,5 yıl hapis cezası bulunduğu ve 118 suç dosyasından arandığı tespit edildi.

Kemer'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı. Yunus polislerinin şüphelenip durdurduğu kişinin başkasına ait kimlik numarasını söylediği, yalan beyanda bulunduğu belirlendi. Polis merkezine götürülen Ömer Bozkuş'un yapılan incelemede 33,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 141 bin lira adli para cezası bulunduğu ve 118 ayrı suç dosyasından arandığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından Kemer Adliyesi'ne götürülen Ömer Bozkuş, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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