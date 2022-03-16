Yakutiye Belediyesi, personellerine yönelik sağlık taraması başlattı

Yakutiye Belediyesi, çalışanlarının sağlığının korunması, geliştirilmesi ve mevcut sağlık problemlerinin önceden belirlenmesi amacıyla sağlık taraması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye bünyesinde çalışan tüm personellerin bu taramadan geçeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mahmut Uçar, yapılan sağlık taraması ile personellerinin sürekli sağlıklı olmasını ve vatandaşlara kesintisiz kaliteli hizmet vermeyi hedeflediklerini aktardı.

Yapılan taramaların, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında sağlık gözetimine yönelik özel donanımlı mobil İSG gezici iş sağlığı araçları ile yapıldığını ifade eden Uçar, belediye bünyesindeki bütün birimlerde görev yapan personellerin, iş güvenliği eğitimleri ve yangın söndürme tatbikatları gibi doğal afetlere yönelik farkındalık eğitimleri ile sağlık taramalarının belirli periyodlar çerçevesinde devam edeceğini belirtti.

Uçar, özellikle oluşabilecek meslek hastalıklarını önlemeye yönelik çalıştıklarını da kaydederek, "Uygulamada idari bina ve şantiye alanlarını da kapsayacak şekilde dört ayrı lokasyonda çalışanlarımızın sağlık taramasını gerçekleştirdik. İşyeri hekimimizin tarama sonrası değerlendirmeleri neticesinde de ilave tahlil ve tetkik ihtiyacı doğduğu zaman personelimizin bu taramalarını da gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.