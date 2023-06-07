Yakutiye Belediyesi, Türkiye Çevre Haftası kapsamında çocukların çevre kirliliği, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilir gelişme gibi konularda bilinçlendirilmesi amacıyla bir dizi çevre etkinliği düzenledi. Belediye Başkanı Mahmut Uçar, sıfır atık sistemini oluşturmak için ciddi bir çalışma içinde olduklarını belirterek, ilçelerinde yer alan hastane, üniversite, kamu kurum ve kuruluşları, okullar, banka şubeleri ve vatandaşların ayrı biriktirdikleri 14 tür ayrı atık yönetim planına dahil edilerek kabul edildiğini ve geri dönüşüme kazandırıldığını söyledi.

Yakutiye Belediyesi çevre etkinliği düzenledi

ERZURUM - Yakutiye Belediyesi "5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası" sebebiyle bir dizi çevre etkinliğini düzenledi.

Yakutiye Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde yapılan programda özellikle çocukların çevre kirliliği, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilir gelişme gibi konularda daha bilinçlendirilmesi hedeflendi. Burada yapılan programa Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Ak Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zeynep Ceylan, Yakutiye Ak Parti İlçe Başkanı Recep Aydın, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri ve diğer davetliler ile öğrenciler katıldı.

"Doğu Anadolu'da bir ilki başardık"

2020 yılında Türkiye Belediyeler Birliği'nce düzenlenen Sıfır Atık Fikir Proje Yarışmasında "Atık Azaltımı" dalında aldıkları birincilik ödülünün verdiği ilham ile Erzurum'da Sıfır Atık Projesini Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütmek için sistem kurma çalışmalarına başladıklarını belirten Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar "Bakanlığın belirlediği; personel, eğitim, farkındalık, ayrıştırma üniteleri, yönetim planı ve içeresinde bulunduğumuz 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimin kurulması gibi 18 kriterin tamamını tamamlayarak Nisan 2022 tarihinde Doğu Anadolu Bölgesinde ilk ve tek olan "Sıfır Atık Belgeli Belediye" unvanını almış olduk. İklim Değişikliği ile mücadele noktasında Belediyemizde enerji tüketimlerimizi de kontrol altına almak amacıyla Enerji Yönetim Birimimiz aktif edilmiş, enerji verimliliği, fizibilite ve etüt çalışmaları başlatılmıştır. Tüm bu çalışmalar ışığında belediyemizin, ilçemizin hatta şehrimizin karbon ayak izi hesaplamalarında gerekli olacak istatistiksel veriler ilgili birimlerimizce depolanmaktadır." dedi.

"Ülkemizin atık azaltım hedefine katkı yaptık"

Yakutiye Belediyesi'nin sıfır atık sistemini oluşturmak için ciddi bir çalışma içine girdiğini ifade eden Başkan Uçar, " Sistemi 1 adet 1. Sınıf Atık getirme Merkezi, 1 adet kompost ünitesi, 24 adet Mobil Atık Getirme Merkezi, 150 adet geri dönüşüm kumbarası, 250 adet tekstil atığı toplama kutusu, 2 adet atık toplama aracı ve 50 adet atık ilaç toplama kutusu ile koordine ve organize ediyoruz. İlçemizde yer alan hastane, üniversite, kamu kurum ve kuruluşları, ilk ve orta dereceli okullar, banka şubeleri ve vatandaşlarımızın ayrı biriktirdikleri 14 tür ayrı atık yönetim planımıza dahil edilerek kabulü ve tarafımızca toplanması yapılabilmekte, ülkemiz Atık Beyan Sistemine kaydedilmektedir. Yakutiye Belediyesi olarak geçen açılışını yaptığımız, bu tesiste toplanarak geri dönüşüme kazandırılan; 60 ton atık kağıt, 12 ton plastik, 9 ton metal, 2 ton atık ilaç, 3 bin litre atık yağ, 1 ton atık pil, 11 ton ömrünü tamamlamış lastik, 1 ton elektronik eşya ve 10 ton tekstil atığı ile ülkemizin atık azaltım hedeflerine katkıda bulunduk. İklim Değişikliği ile mücadele noktasında Belediyemizde enerji tüketimlerimizi de kontrol altına almak amacıyla Enerji Yönetim Birimimiz aktif edilmiş, enerji verimliliği, fizibilite ve etüt çalışmaları başlatılmıştır. Tüm bu çalışmalar ışığında belediyemizin, ilçemizin hatta şehrimizin karbon ayak izi hesaplamalarında gerekli olacak istatistiksel veriler ilgili birimlerimizce depolanmaktadır." şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı söz hakkını öğrencilere verdi

Başkan Uçar Türkiye'de atık yönetimi noktasında büyük ve hızlı bir dönüşüme kapı aralayan Sıfır Atık hareketinin, uluslararası alanda da dikkatleri üstüne çektiğini hatırlatarak, "Bu minvalde hareketin savunucusu Sayın Emine Erdoğan hanımefendi tarafından sadece ulusal değil uluslararası platformlarda da tanıtılarak BM Genel Kurulu'nda kabul görmüştür. Bu vesile ile Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kıymetleri eşleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye teşekkür ediyoruz." dedi. Konuşmaların ardından öğrenciler Yakutiye Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne getirdikleri çeşitli atıkları teslim ettiler. Öğrenciler burada çeşitli hediyeler ve ikramlar verildi. Bu arada kendisine konuşma sırası gelen Ak Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu kısa bir selamlamadan sonra mikrofonu ve söz hakkını etkinliğe katılan öğrencilere vermesi dikkat çekti. Mikrofon ve söz hakkı verile çocuklar duyarlılık ve çevreyi sahiplenme çağrısından bulundular.