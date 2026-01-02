Rusya'nın Yakutistan Bölgesinde İki Katlı Evde Yangın Çıktı: 5 Ölü

VLADİVOSTOK, 2 Ocak (Xinhua) -- Rusya'nın kuzeydoğusundaki Yakutistan bölgesine bağlı Suntar köyünde perşembe gecesi iki katlı bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı Saha Cumhuriyeti (Yakutistan) Genel Müdürlüğü'nden cuma günü yapılan açıklamada yangın söndürme çalışmalarına 6 itfaiye personeli ve iki ekipmanın dahil edildiği bildirildi.

Yangının nedeni araştırılırken, hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve yaşları henüz açıklanmadı.