Haberler

Rusya'nın Yakutistan Bölgesinde İki Katlı Evde Yangın Çıktı: 5 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Yakutistan bölgesinde bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi. Yangın söndürme çalışmalarına 6 itfaiye personeli katıldı.

VLADİVOSTOK, 2 Ocak (Xinhua) -- Rusya'nın kuzeydoğusundaki Yakutistan bölgesine bağlı Suntar köyünde perşembe gecesi iki katlı bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı Saha Cumhuriyeti (Yakutistan) Genel Müdürlüğü'nden cuma günü yapılan açıklamada yangın söndürme çalışmalarına 6 itfaiye personeli ve iki ekipmanın dahil edildiği bildirildi.

Yangının nedeni araştırılırken, hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve yaşları henüz açıklanmadı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Karabük'te korkunç olay: Yaşlı kadın donmuş halde bulundu

Yaşlı kadın, evinin bahçesinde korkunç şekilde bulundu
Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor
Kim'in aile anıtını kızıyla ziyaret etmesi 'varis' tartışmalarını alevlendirdi

Tarihi an! Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor