Yakup Üstün Isparta'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Isparta 16. Dönem milletvekili ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yakup Üstün, memleketi Isparta'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Isparta 16. Dönem milletvekili ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yakup Üstün memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.
Isparta 16. Dönem milletvekillerinden ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yakup Üstün (87), tedavi gördüğü Isparta Meddem Hastanesinde dün hayatını kaybetti. Üstün için memleketi Isparta'da bugün cuma namazını müteakip Bedir Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazını Yakup Üstün'ün oğlu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Safa Üstün kıldırdı.
Cenaze törenine Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Üstün'ün naaşı kılınan cenaze namazının ardından Doğancı Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ISPARTA