Yaku Kasırgası Peru'da Hayatı Felç Etti

LİMA, 17 Mart (Xinhua) -- Yaku Kasırgası, son günlerde Peru'nun kuzey bölgelerinde sağanak yağışlara neden oldu.

Peru'nun Punta Hermosa bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymalarını önlemek için geçici bariyer inşa eden insanlar, 16 Mart 2023. (Fotoğraf: Mariana Bazo/Xinhua)

LİMA, 17 Mart (Xinhua) -- Yaku Kasırgası, son günlerde Peru'nun kuzey bölgelerinde sağanak yağışlara neden oldu. Bölge halkı yağışın yol açtığı toprak kaymalarını önlemek amacıyla yollara kum torbalarından geçici bariyerler inşa etti.

Peru'nun Punta Hermosa bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymalarını önlemek için geçici bariyer inşa eden insanlar, 16 Mart 2023. (Fotoğraf: Mariana Bazo/Xinhua)

Peru'nun Pachacamac bölgesinde selden etkilenen bir caddede yürüyen insanlar, 15 Mart 2023. (Fotoğraf: Mariana Bazo/Xinhua)

Peru'nun Punta Hermosa bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymalarını önlemek için inşa edilen bir geçici bariyerin üzerinde yürüyen insanlar, 16 Mart 2023. (Fotoğraf: Mariana Bazo/Xinhua)

Peru'nun Lurin bölgesinde selden etkilenen bir caddede ilerleyen bir motosiklet, 14 Mart 2023. (Fotoğraf: Mariana Bazo/Xinhua)