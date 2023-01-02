Yaklaşan Bahar Festivali'ni Karşılamak İçin Shenyang'da Fener Gösterilerine Başlandı Güncel Haberler SHENYANG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin Shenyang şehrinde yaklaşan Bahar Festivali'ni karşılamak için fener gösterilerine başlandı. Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin Shenyang şehrinde bir fener gösterisini izleyen insanlar, 31 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yang Qing/ Xinhua) SHENYANG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin Shenyang şehrinde yaklaşan Bahar Festivali'ni karşılamak için fener gösterilerine başlandı. 20.000 metrekareden fazla bir alanı kaplayan fener gösterisi, gece şehrin gökyüzünü aydınlatan 70'ten fazla büyük ışıklandırma tertibatıyla ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin Shenyang şehrinde bir fener gösterisini ziyaret eden insanlar, 31 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yang Qing/ Xinhua) Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin Shenyang şehrinde bir fener gösterisini ziyaret eden insanlar, 31 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yang Qing/ Xinhua) Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin Shenyang şehrinde bir fener gösterisini ziyaret eden insanlar, 31 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yang Qing/ Xinhua) Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin Shenyang şehrinde bir fener gösterisini ziyaret eden insanlar, 31 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yang Qing/ Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin Shenyang şehrinde bir fener gösterisini manzarası görülüyor, 31 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yang Qing/ Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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