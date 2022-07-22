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Yakıt tankı bir anda patladı

Haberler.com - Miray Kaya - Güncel
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Meksika'da yakıt boşaltma sırasında yaşanan patlama görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Patlamada 5 kişi yaralandı.

Meksika'da bir lokantada yakıt tankındaki dolum sırasında patlama meydana geldi. Güvenlik kamerasından alınan görüntülerde çalışan bir işçinin lokantanın hemen yanındaki sabit duran tanka yakıt dolumu yaptığı görülüyor.

HORTUM ELİNDEN KAÇTI

Yakıt tankını dolduran işçinin hortumu elinden kaçırması ile beraber yakıt sızmaya başladı. Sızan yakıt saniyeler içinde bomba gibi patlayarak alev aldı.

Yakıt tankı bir anda patladı

Yakıt tankı bir anda patladı

Haberler.com / Miray Kaya - Güncel

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