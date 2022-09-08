Yakıt deposunda kaçak kestane balına geçit yok

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen 5 operasyonda, kaçak yollarla ülkeye sokularak piyasaya sürülmek istenen toplam 529 kilo 600 gram kestane balı ele geçirildi. Balın 302 kilo 900 gramlık bölümü, 3 TIR'ın yakıt depolarında ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sarp Gümrük Kapısı'na Gürcistan'dan gelen yabancı plakalı araç, risk analizi sonucu X-ray tarama cihazına sevk edildi. Aracın bagaj bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine yapılan detaylı aramada, eşyaların arasına gizlenen 4 bidon halinde, 157 kilo 200 gram kestane balı ele geçirildi. İkinci operasyonda ise yine X-ray taramasına alınan TIR'ın çekici ve dorse kısımlarında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Yapılan aramada çekicinin yan dolaplarına ve dorse içine gizlenen 10 bidon halinde 69 kilo 500 gram kestane balı ele geçirildi.

YAKIT DEPOLARINA BAL DOLDURMUŞLAR

Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan başka TIR'ın yakıt deposunda yine şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Yapılan incelemede, aracın yakıt deposunun tamamında kestane balı olduğu tespit edildi. Depoda bulunan 90 kilo 700 gram kestane balına el konuldu. TIR'ın yakıt ihtiyacının ise silecek suyu deposunda bulunan özel tertibat ile sağlandığı tespit edildi. Ülkeye giriş yapan başka 2 TIR'ın daha yakıt depolarının kestane balı ile dolu olduğu belirlendi. Bu 2 TIR'ın depolarında da toplam 212 kilo 200 gram kestane balı ele geçirildi. Sağlıksız ve uygunsuz koşullarda ülkeye sokularak piyasaya sürülmek istenen toplam 529 kilo 600 gram ağırlığındaki kestane balına el konuldu. DHA)