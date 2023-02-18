YAKIT ALDIKTAN SONRA MOTORU TUTUŞAN OTOMOBİLİ İTFAİYE SÖNDÜRDÜ Güncel Haberler TOKAT'ın Erbaa ilçesinde akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. TOKAT'ın Erbaa ilçesinde akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Olay 13.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Dursun Aslan'a ait 60 EZ 704 plakalı otomobil istasyondan yakıt aldıktan hemen sonra motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İstasyon görevlilerinin yangın tüpleriyle yaptığı müdahaleye rağmen yangın kontrol altına alınamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü. Araçta hasar meydana geldi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Güncel Haberler

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