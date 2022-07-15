Yakınlarının mezarlarını kontrol ettiler

Çıksalın'daki Hasköy Yahudi Mezarlığı'nın güvenlik görevlisi, sabah saatlerinde devriye görevi yaparken, birçok mezarın tahrip edildiğini fark etti. Görevlinin haber vermesi üzerine gelen polis, 81 mezarın zarar gördüğünü tespit etti. Mezarların 18 yaşından küçük Y.Y, Y.B.G, K.G, H.S.Ç. ve H.R.E. tarafından tahrip edildiği tespit edildi. 11 ve 12 yaşlarındaki şüpheliler gözaltına alındı. Yakınlarının mezarlarını kontrol etmeye gelenler ise tepki gösterdi.

Muhlis Tatlı ise çocukların oyun oynarken toplarının mezarlığa sık sık kaçtığını belirterek "Bu mahallenin çocukları yapıyor. Bazen gelip burada top oynuyorlar, topları mezarlığa kaçıyor bazen o yüzden içeri girmiş olabilirler. Başkası da yönlendirmiş olabilir" diye konuştu.