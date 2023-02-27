YAKINLARININ MEZARINI BULMAK İÇİN MEZAR BAŞINA EŞYA KOYDULAR

DEPREMLERDE en fazla hasar alan illerin başında gelen Adıyaman'da enkaz altında kalarak hayatını kaybedenlerin yakınları mezarları bulabilmek için mezarların başına çeşitli eşyalar astı.

DEPREMLERDE en fazla hasar alan illerin başında gelen Adıyaman'da enkaz altında kalarak hayatını kaybedenlerin yakınları mezarları bulabilmek için mezarların başına çeşitli eşyalar astı.

Meydana gelen 2 büyük depremin en fazla hasar verdiği illerden birisi de Adıyaman oldu. Binlerce insanın enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği depremin ardından ölenler Adıyaman Belediye Mezarlığı'na defnedildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları mezar yeri belli olması için mezar başına çeşitli eşyalar astı. Mezarların başına eşarp, bere, eldiven gibi eşyalar konuldu. Mezarlığa gelenler yakınlarının mezarları başında dua etti.