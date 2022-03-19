Yakınlarını kanserden kaybeden ev kadınları saçlarını lösemililere bağışladı

KEPEZ, ANTALYA (AA) - Antalya'da yakınlarını kanserden kaybeden bir grup ev kadını, lösemili bireylere destekte bulunmak amacıyla Kansersiz Yaşam Derneğinin başlattığı "Saçım saçın olsun" kampanyasına saç bağışı yaptı.

Kepez Belediyesinin tekvando kursunda bir araya gelen ev kadınlarından 5'i kanserden yakınlarını kaybetmenin acısını hafifletmek ve lösemili bireylere faydalı olmak için uzattıkları saçlarını kuaförde kestirdi. Bu gönüllü girişime ev kadınlarının yakınları ve tanıdıkları kişiler de destek verdi.

Tekvando antrenörünün desteğiyle titizlikle örülen saçlarını yanına koydukları notlarla Kansersiz Yaşam Derneğinin başlattığı "Saçım saçın olsun" kampanyasına gönderen kadınlar, bağışladıkları saçlarının dernek aracılığıyla lösemili hastalara ulaştırılmasının mutluluğunu yaşadı.

"Ailemde çok fazla kanser hastası var"

Lösemili hastalara saçını bağışlayan ev kadınlarından Şengül Gerçek, AA muhabirine, yıllar önce televizyonda bir erkek çocuğunun kanser hastası kız kardeşi için saçlarını uzattığı haberinden çok etkilendiğini söyledi.

Yakınlarını kanserden kaybettiği için saçlarını bağışlamaya karar verdiğini anlatan Gerçek, şöyle konuştu:

"Saçlarımızı bağışlama fikrini ailemle paylaştım ve severek lösemili çocuklar için saçlarını kestirdiler. Ev kadınlarına tekvando dersi veren hocamıza, ders alan arkadaşlarımla paylaştım onlar da severek destek verdi. Arkadaşlarım da saçlarını kestirdi ve kurs hocamıza verdiler. Ben ev hanımıyım, anneyim, hepimiz birer kanser hastası adayıyız. Yarına çıkacağımızın garantisi yok. Kanser hastaları beni duygusal olarak çok etkiliyor. Ailemde çok fazla kanser hastası var. Dayım, halam kanserden vefat etti, teyzem rahatsız. O yüzden bu hastalık beni içten yaralıyor. Bağışlayacağımız saçlarımız kanser hastalarına umut olsun istiyorum."

Saçlarını bağışlayan bütün ev kadınlarına teşekkür eden Gerçek, ev kadını olarak bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarında yer aldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

"Yeğenimi 1,5 yaşında bu hastalıktan kaybettim"

Yeğenini kanserden kaybetmenin üzüntüsüyle gözyaşı döken Beishenbek Kyzy Nurzada ise kuaförde saçlarını kestirirken çok duygulandığını belirtti.

Bağış yapmanın güzel bir şey olduğunu anlatan Nurzada, "Saçlarım bir çocuğun saçları olacak. Kanser hastalarına iyilik ve mutluluk dilerim. İnşallah bütün kanser hastaları iyi olur. Yeğenimi 1,5 yaşında bu hastalıktan kaybettim, onun hatırası için bağış yaptım. Yeğenim uzak da olsa sevgimi iletiyorum." dedi.

Nurzada, saçlarını bağışladığı için mutlu olduğunu aktararak, "Benim saçım onların saçı olacak, çok seviniyorum, güle güle kullansınlar." ifadelerini kullandı.

Ev kadınlarının saç bağışına destek veren tekvando antrenörü Derya Uyankaya ise yakınlarını kanserden kaybeden kadınların saçlarını kanser hastalarına bağışlamak için kendisine başvurduklarını söyledi.

Uyankaya, bu saçların kime bağışlanacağıyla ilgili çalışmalara başladığını anlatarak, böyle bir projenin parçası oldukları için mutlu olduklarını kaydetti.