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Yakınları ile polise saldıran firari hükümlü, dizinden vurularak yakalandı

Yakınları ile polise saldıran firari hükümlü, dizinden vurularak yakalandı
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ADANA'da 'Uyuşturucu ticareti' suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Engin D. (29) ile yakınları, polise taş ve sopalarla saldırdı.

ADANA'da 'Uyuşturucu ticareti' suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Engin D. (29) ile yakınları, polise taş ve sopalarla saldırdı. Grubu dağıtan polis, kaçmaya çalışan firari hükümlüyü dizinden vurup yakaladı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi 2801 Sokak'taki bir kahvehanede meydana geldi. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik sorgusu yaptıkları Engin D.'nin 'Uyuşturucu ticareti' suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi. Engin D. kaçmaya çalıştı. Bu sırada olay yerine gelen Engin D.'nin yakınları da taşkınlık çıkardı.

3 EKİP ARACI ZARAR GÖRDÜ

İçi boş sulama kanalına kaçan Engin D. ile yakınlarına polis ekipleri müdahale etti. Bu sırada bazı kişiler polise taş ve sopalar atarak saldırdı. Havaya uyarı ateş açan polis, Engin D. kaçmaya çalışınca sağ dizinden vurup yakaladı. Takviye gelen bazı polis memurlarının da hafif yaralandığı olayda 3 ekip aracı zarar gördü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Güvenlik Güncel Polis Suç

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