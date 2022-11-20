Yakınları haber alamadı, sulama kanalında cesedi ve motosikleti bulundu

AYDIN'da, tarlasına gitmek üzere yola çıkan ve bir daha haber alınamayınca yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu çiftçi Recep Ardıç'ın (28) sulama kanalında cansız bedenine ulaşıldı.

AYDIN'da, tarlasına gitmek üzere yola çıkan ve bir daha haber alınamayınca yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu çiftçi Recep Ardıç'ın (28) sulama kanalında cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma, soruşturma başlatırken, motosikleti de kanalda bulunan Ardıç'ın kaza yaptığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Kuyucak ilçesinde yaşayan, 2 çocuk babası Recep Ardıç, dün saat 16.00 sıralarında, 09 ACN 298 plakalı motosikletiyle Yamalak Mahallesi'ndeki tarlasına gitmek üzere yola çıktı. Ardıç'ın akşam eve dönmemesi ve telefonlarına da cevap vermemesi üzerine yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekipleri, Ardıç'ın yakınlarının da katılımıyla bölgede arama- kurtarma çalışması başlattı. Ardıç'ın motosikleti, saat 23.00 sıralarında, tarlasına giden yol üzerindeki DSİ'ye ait sulama kanalında bulundu. Bunu üzerine çalışmalar, burada yoğunlaştırıldı. İçinde 1,5 metre su bulunan kanalda, motosikletin biraz ilerisinde de Ardıç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Motosikletiyle sulama kanalına uçtuğu sanılan Ardıç'ın cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, soruşturma başlattı.