YAKINLARI HABER ALAMADI; EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YAKINLARI HABER ALAMADI; EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KARAMAN'da tütün satışı yapan Habib Şimşek (38), kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

KARAMAN'da tütün satışı yapan Habib Şimşek (38), kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Vücudunda yara ve darp izine rastlanılmayan Şimşek'in kesin ölüm nedeni, otopsiyle belirlenecek.

Olay, saat 14.30 sıralarında Koçakdede Mahallesi 413 Sokak'ta meydana geldi. Habib Şimşek'ten sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, evine geldi. Anahtarla kapıyı açıp içeri girdiklerinde Şimşek'i hareketsiz halde bulan yakınları, polis ve sağlık ekibi çağırdı. Gelen ekipler, yaptıkları incelemede, Şimşek'in öldüğünü belirledi. Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Şimşek'in cansız bedeni, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şimşek'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title