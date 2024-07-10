YAKINLARI ARASINDA KAVGA ÇIKTI; 3 YARALI

Diyarbakır'da minibüs şoförü O.D., gündüz saatlerinde trafikte karşılaşıp kavga ettiği, akrabası da olan husumetlisi Ü.A.'yı (42) tabancayla bacağından vurdu. Ü.A.'nın hastanedeki tedavisi sürerken, bu kez O.D. ve Ü.A.'nın Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı 493'üncü sokaktaki bir sitede oturan yakınları arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silah, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada Ü.A.'nın kardeşleri Meral A. ve Mehmet A., ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların bacaklarına isabet etmesiyle yaralandı. O.A. ise başına aldığı darbelerle yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bazı şüpheliler de ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Selim KAYA- Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,