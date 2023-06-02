Yakılmış cesedi bulunan kişi toprağa verildi
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Kulu ilçesinde naylona sarılıp yakılmış cesedi bulunan Turgay Gök'ün cenazesi, memleketi Ankara'nın Bala ilçesinde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Yakılmış cesedi bulunmuştu, toprağa verildi
KONYA'nın Kulu ilçesinde, naylona sarılıp yakılmış cesedi bulunan 2 kişiden Turgay Gök'ün (36) cenazesi, memleketi Ankara'nın Bala ilçesinde toprağa verildi.
Konya-Ankara kara yolunun 125'inci kilometresinde, Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, önceki gün sabah saatlerinde, Nazan Şahin (44) ve Turgay Gök'ün naylona sarılıp yakılmış cesetleri bulundu. 4 çocuk babası Turgay Gök'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Ankara'nın Bala ilçesine getirildi. Gök'ün cenazesi, cuma namazı sonrası Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kartaltepe Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye Gök'ün ailesi ve yakınları katıldı.