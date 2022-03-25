Sivas'ta 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA - Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 10 hırsızlık, 4 kasten yaralama ve 1 uyuşturucu kullanma suçundan hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün bulunduğu adresi belirledi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel