Sivas'ta 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Sivas'ta 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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Sivas'ta 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 10 hırsızlık, 4 kasten yaralama ve 1 uyuşturucu kullanma suçundan hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün bulunduğu adresi belirledi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

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