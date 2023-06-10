Kocaeli'de güvenlik güçlerince yakalanan 20 düzensiz göçmen yapılan işlemlerinin ardından memleketlerine gönderilmek üzere sınır dışı edildi.

Yakalanan 20 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

KOCAELİ - Kocaeli'de güvenlik güçlerince yakalanan 20 düzensiz göçmen yapılan işlemlerinin ardından memleketlerine gönderilmek üzere sınır dışı edildi.

Kocaeli'de güvenlik güçlerince düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar neticesinde il genelinde 20 düzensiz göçmen yakalandı. Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından memleketlerine gönderilmek üzere sınır dışı edildi.