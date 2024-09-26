Yakakent'te Öğrenci Taşımacılığına Denetim
Samsun'un Yakakent ilçesinde polis ekipleri, öğrenci servislerini denetleyerek sürücülere güvenlik kuralları hakkında bilgilendirmede bulundu.
Samsun'un Yakakent ilçesinde polis ekipleri, öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi.
Yakakent Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe genelinde belirledikleri güzergahlarda güvenlik önlemi alarak denetim noktaları oluşturdu.
Uygulamada öğrencileri taşıyan servisler durdurularak sürücülerin ehliyet, ruhsat, mesleki yeterlilik belgesi, araçta bulunması gereken malzemeler ile diğer belgeler incelendi.
Servis sürücülerine emniyet kemeri, hız kuralları, ışık donanımlarının önemi, araçtaki malzemelerin kullanımı, fazla öğrenci ile yolcu alınmaması konularında bilgilendirilmede bulunuldu.