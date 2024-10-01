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Yakakent İlçesi'nin Tanıtımı İçin Sosyal Medya Etkinliği Düzenlendi

Yakakent İlçesi'nin Tanıtımı İçin Sosyal Medya Etkinliği Düzenlendi
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Samsun İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Yakakent ilçesinin tanıtımı amacıyla sosyal medya içerik üreticilerine gezi düzenledi. Katılımcılar, ilçenin popüler noktalarını ziyaret ederek tanıtım faaliyetlerine katkıda bulundu.

Samsun İl Kültür Turizm Müdürlüğünce, Yakakent ilçesinin tanıtımı amacıyla sosyal medya içerik üreticilerine yönelik gezi düzenlendi.

Etkinlik kapsamında katılımcılar, Uzunkız Yaylası, Çamgölü Mesire Alanı, Balıkçı Barınağı ve Asmapınar Cevizdibi Kanyonu gibi ilçenin en çok ziyaret edilen yerlerini gezdi.

İl Kültür Turizm Müdürü Cemal Almaz, günümüzde tanıtımların daha çok sosyal medya üzerinden yapıldığına işaret ederek, "İlimizde sosyal medyada içerik hazırlayan arkadaşlarımızla proje hazırladık. Bu kapsamda Yakakent'imizde bir araya geldik. İlçemizin tanıtımı adına güzel bir etkinlik oldu. Belediye Başkanımız Şerafettin Aydoğdu'ya ve ekibine misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel

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