Üye Girişi
Haberler

Yakakent Belediyesi 8. sınıf öğrencilerine İstanbul ve Çanakkale gezisi düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yakakent Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul ve Çanakkale gezisi ile 8. sınıf öğrencilerinin eğitimine, sosyal, kültürel ve tarihi gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Yakakent Belediyesinin öncülüğünde 8. sınıf öğrencilerine yönelik İstanbul ve Çanakkale gezisi düzenlendi.

Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, yaptığı açıklamada, belediye öncülüğünde bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen İstanbul ve Çanakkale gezileri ile öğrencilerin eğitimine, sosyal, kültürel ve tarihi gelişimine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

Proje kapsamında 8. sınıf öğrencilerini Türk tarihinin önemli zaferinin yaşandığı topraklara uğurladıklarını aktaran Aydoğdu, öğrencilere hayırlı ve keyifli bir gezi diledi.

Yakakent'ten yola çıkan öğrenciler, İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camisi, Yerebatan Sarnıcı, Mısır Çarşısı ve Boğaz turu yapacak.

Ardından Çanakkale'ye geçecek öğrenciler, Çanakkale Zaferi'nin izlerini yerinde görme imkanı bulacak.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale İstanbul Eğitim Güncel Haberler

Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz

Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz

 Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü

Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü

 Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

 Melih Gökçek 'Arsaları sattım' dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi

Melih Gökçek "Arsaları sattım" dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title