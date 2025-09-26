Haberler

Yaka Kanyonu Kuraklık Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Isparta'nın Aksu ilçesindeki Yaka Kanyonu, kuraklık nedeni ile suların kuruma tehlikesi ile karşı karşıya. Kanyonun içindeki doğal oluşumlar, azalan kuyruk sularından etkileniyor.

Isparta'nın Aksu ilçesi Yaka Kanyonu'ndaki sular kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Melikler Yaylası ve Zindan Mağarası gezi rotasında bulunan, uzunluğu 4 kilometre, genişliği ise yaklaşık 2 metre olan kanyon, içerisinde bitki örtüsü ve hayvan türleri barındırıyor.

Doğal kanyonda bulunan yürüyüş yolu, küçük havuzlar ve küçük çaplı şelaleler kuraklıktan etkilendi. Suların çekilmesiyle bu oluşumlarda meydana gelen kuraklık, dron görüntülerine yansıdı.

Yaka köyü muhtarı Ramazan Yüceer, AA muhabirine, kanyona gelen kuyruk sularının ve dağlardan dökülen kaynakların azalmasının bu kurumaya sebep olduğunu söyledi.

Kanyonda her mevsim su bulunduğunu belirten Yüceer, "Fakat son dönemde yağış azlığı ve kuraklık suların çekilmesine sebep oldu. Sonbahar yağışları beklediğimiz gibi olursa kanyona suların tekrar dolacağını düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı
