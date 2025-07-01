Yair Netanyahu, Protestolar Nedeniyle ABD'ye Taşındı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, kendisine yönelik ölüm tehditleri nedeniyle ülkeyi terk ettiğini ifade etti. Göstericilerin evinin önünde toplanmasını ve aldığı tehditleri de duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, muhalif protestocuların kendisine yönelik "ölüm tehditleri" nedeniyle ülkeyi terk ederek ABD'ye taşındığını iddia etti.

Yair Netanyahu, TOV haber platformuna verdiği röportajda, Başbakan Netanyahu'nun eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldığı gece kendisine yönelik ölüm tehditleri üzerine, ABD'ye yerleşme kararı aldığını söyledi.

Gallant'ın görevden alınmasını protesto eden göstericilerin evinin önünde toplandığını aktaran Yair, ellerinde meşaleler taşıyan bazı göstericilerin evin çitlerine tırmanmaya çalıştığını ancak polisin müdahale etmediğini savundu.

Kimi göstericilerin kendisine ölüm tehditleri savurduğunu iddia eden Yair, "Tüm bunların olmasına izin veren üst düzey yöneticiler olduğu açıktı." ifadesini kullandı.

Yair Netanyahu ayrıca, tartışmalı yargı reformuna karşı yapılan gösteriler dahil ülke içindeki pek çok protestonun finansmanının Almanya, İsveç, İngiltere ve Fransa olmak üzere büyük oranda Avrupa Birliği ülkelerinden sağlandığını ileri sürdü.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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