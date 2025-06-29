Yair Golan: Netanyahu Yolsuzluk Davası Şartıyla Ateşkes İstedi

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İsrailli muhalif siyasetçi Yair Golan, Başbakan Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası için yolsuzluk davasının iptalini şart koştuğunu iddia etti. Golan, Trump'ın da bu talebe destek verdiğini belirtti.

İsrailli muhalif siyasetçi Yair Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına varmak için hakkındaki yolsuzluk davasının iptalini şart koştuğunu iddia etti.

Golan, X hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasının iptal edilmesi yönündeki çıkışı ve Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması için hakkındaki yolsuzluk davasının ortadan kaldırılmasını şart koştuğunu belirten Golan, Trump'ın yolsuzluk davasının iptaline yönelik çıkışının da bunun kanıtı olduğunu vurguladı.

Golan, "Esirler Hamas'ın elinde ancak Netanyahu'nun çıkarları için tutsak vaziyette." ifadesini kullandı.

Trump'tan Netanyahu'ya yolsuzluk davalarında destek

ABD Başkanı Trump, 26 Haziran'da Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun 2019'dan bu yana devam eden yolsuzluk davalarının iptal edilmesini talep etmişti.

Ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, duruşmalarının 2 haftalığına ertelenmesi talebinde bulunmuş, bu talebi 2 kere reddedilmişti.

İsrail işgali altında bulunan Doğu Kudüs'teki Kudüs Bölge Mahkemesi, bugün yapılan gizli duruşmanın ardından bu hafta gerçekleştirilecek duruşmaların ertelenmesi talebini kabul etmişti.

Netanyahu'ya desteğini bugün bir kez daha dile getiren Trump, İsrail'e milyarlarca dolar yardımda bulunduklarını belirterek, Netanyahu'ya yapılanları kendisine de yapılan "cadı avına" benzetmiş ve "Buna izin vermeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan Netanyahu hükümetine yakın Israel Hayom gazetesi, 26 Haziran tarihli haberinde, ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu'nun "Gazze'de 2 hafta içerisinde ateşkesin sağlanması" konusunda uzlaştıkları iddiasına yer vermişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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