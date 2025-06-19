Yair Golan'dan Filistinli Arapların Savunmasızlığına Eleştiri

İsrailli muhalif siyasetçi Yair Golan, ülkede Filistin asıllı Araplar ile İsraillilerin yaşadığı bölgeler arasında hava savunma altyapısında büyük farklar olduğunu ve Filistin asıllı İsrail vatandaşlarının İran'ın misilleme saldırıları karşısında savunmasız bırakıldığını söyledi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Meclisi dışındaki Demokratlar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan, Filistin asıllı Arap nüfusun yoğun yaşadığı kuzeydeki Nasıra kenti ve civarındaki yerleşimleri ziyaret etti.

Golan, İsrail yönetiminin Filistin asıllı Arapların yoğun olarak yaşadığı bölgelerin hava savunma altyapısını yeterli ölçüde güçlendirmediği eleştirisinde bulunarak "(Filistin asıllı) Arap toplumunun savunmasında hala büyük boşluklar var." dedi.

İç Cephe Komutanlığı görevini yürüttüğü dönemde devlet bütçesinden sivilleri korumak için yılda bir milyar şekel (290 milyon dolar) ayırılmasını önerdiğini belirten Golan, söz konusu bütçeyle her yıl yaklaşık 10 bin ilave sığınak yapılabileceğini vurguladı.

Golan, Filistin asıllı vatandaşlara yönelik "ihmale bir an önce son verilmesi" gerektiğini vurguladı.

Filistin asıllı İsrail Meclisi (Knesset) üyesi Ayman Odeh ise Arapların yoğun yaşadığı Tamra'ya cumartesi isabet eden İran füzeleri nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak kentin hiçbir noktasında halka açık sığınma alanının bulunmadığını vurgulamıştı.

Odeh, kent sakinlerinin yalnızca yüzde 40'ının sığınaklara erişimi olduğunu söylemişti.

İsrail Demokrasi Enstitüsü'nün geçen yıl yayımlanan raporu, İsrail yönetiminin Filistin asıllı Arapların yoğun yaşadığı kentlerde ortak sığınma alanları inşa etmediğini ortaya koymuştu.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.