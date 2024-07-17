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Yahyalı'da Ormanda Çıkan Yangın Söndürüldü

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KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, ormanda çıkan örtü yangını, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, ormanda çıkan örtü yangını, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yahyalı ilçesi Dikme Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 12.00 sıralarında kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Dumanı fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye arazöz ve Yahyalı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Örtü yangını, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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