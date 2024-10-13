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Yahyalı'da Hafif Ticari Araçla Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı

Yahyalı'da Hafif Ticari Araçla Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hafif ticari aracın traktöre çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, hafif ticari aracın traktöre arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Aladağ yolu Büyükpınar mevkisinde meydana geldi. Hakkı Bulut yönetimindeki 38 J 0229 plakalı hafif ticari araç, Veysel Tapık yönetimindeki 51 AG 642 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan sürücünün eşi Güzel Bulut ve traktör sürücüsü Veysel Tapık yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

?Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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