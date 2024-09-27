Yahyalı'da Gezici Tandır ile Yufka Geleneği Yaşatılıyor

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kadınlar, yufka ekmeklerini Yenice Mahallesi muhtarlığı tarafından yaptırılan prefabrik gezici tandırda pişiriyor.

Muhtar Muhittin Türkmen eskiden neredeyse her evde olan tandırların artık yeni yerleşim yerlerinde olmaması nedeniyle, imece usulü yufka yapma kültürünü sürdürmek için kolları sıvadı.

Mahallesinde tandır yaptırmak için uygun yer bulamayan Türkmen, seyyar tandır yaptırmaya karar verdi.

Kaymakamlığın da destek olmasıyla Türkmen, traktörle istedikleri yere götürülebilecekleri prefabrik gezici tandır yaptırdı.

Türkmen, AA muhabirine, işini severek yaptığını ve vatandaşın ihtiyacını karşılamaya gayret ettiğini söyledi.

Ücretsiz hizmet veriyor

Gezici tandırı yaklaşık 6 ay önce yaptırdığını belirten Türkmen, şunları kaydetti:

"Vatandaşımız tandır için beni arıyor. Ben de bir traktör bulup vatandaşın kapısının önüne götürüyorum. Orada ekmeğini pişiriyor. Bu şekil mahallemize hizmet veriyoruz. Gördüğünüz gibi tekerlekleri var. Traktöre takıyoruz, hangi ablamızın evine gidecekse traktörü oraya çekiyoruz. Böylece, orada hamurunu yoğuruyor, ekmeğini yapıyor. Bu gezici tandır, seyyar olarak mahallemizin her tarafına gidiyor. Kesinlikle para almıyoruz. İçinde hamur yoğurma makinesi, tahtası, sacı, oklavası gibi her şeyi mevcut. Bu seyyar tandırda çok güzel ortamlar oluyor, kadınlar kaynaşıyor, sohbet ediyor."

Türkmen, imece usulü yufka yapma kültürünü yaşattıklarına dikkati çekerek, "Özümüze döndük. Ekmek kültürü de yaşamış oluyor." dedi.

"Bu tandır geziyor"

Mahalle sakinlerinden Nurhan Koyutürk de bu yıl ekmeklerini seyyar tandırda yaptıklarını söyledi.

Koyutürk, gezici tandırdan memnun kaldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Eskiden her kapıda tandır olurdu. Şimdi binalar çıkınca tandırlar kalktı. Herkes kapısının önünde yapardı ama şimdi seyyar tandırda yapıyoruz. Çok memnunuz. Talep olunca çağırıyoruz. Böyle mahalle mahalle gidiyor. İçinde ihtiyacımız olan her şey var."

Asiye Kalaycı da eskinden evlerindeki tandırda yaptıkları ekmeklerini şimdi gezici tandırda yaptıklarını ifade etti.

Artık her evde tandır olmadığını aktaran Kalaycı, seyyar tandırın kendilerine kolaylık sağladığını dile getirdi.

Anakız Dolgun ise imece usulü ekmek yaptıklarını belirterek, "Burada birbirimize destek oluyoruz. Bu tandır geziyor. İsteyen alıp, kapısının önüne götürüyor." diye konuştu.