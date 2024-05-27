Yahyalı'da 35 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, hakkında 'hırsızlık' suçundan 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda hükümlü cezaevine teslim edildi.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, hakkında "hırsızlık" suçundan 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık " suçundan 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.D'nin (35) yakalanması için çalışma başlattı.
İlçe merkezinde bulunan bir adreste saklandığı tespit edilen hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.