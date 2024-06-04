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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, birim müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı

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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve amirleriyle değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, devam eden ve tamamlanmış çalışmalar ile birimdeki faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve amirleriyle değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya katılan başkan yardımcıları ve birim müdürleri, devam eden ve tamamlanmış çalışmalar ile birimdeki faaliyetler hakkında Başkan Öztürk'e bilgi verdi.

Müdürleri tek tek dinleyerek yapılması gereken çalışmalar hakkında talimat veren Öztürk, mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını, ilçeye en iyi hizmeti sunmak için yoğun gayret sarf ettiklerini belirtti.

Bu yılın asfalt ve turizm yılı olacağını daha önce de dile getirdiklerini aktaran Öztürk, "Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje kapsamında bazı Avrupa ülkelerine teknik gezimiz oldu. Avrupa şehirlerini ve belediyeciliğini yakından görme imkanımız oldu. Fırsat ve imkan buldukça tüm mesai arkadaşlarımın Avrupa ülkelerini görmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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