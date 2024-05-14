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Yahudi yerleşimcilerin saldırısında Filistinli genç yaralandı

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Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Kusra beldesine düzenlediği saldırıda Filistinli bir genci yaraladığı bildirildi. Saldırı sonucunda yaralanan genç hastanede tedavi altına alındı.

Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Kusra beldesine düzenlediği saldırıda Filistinli bir genci yaraladığı bildirildi.

Filistin Kızılayı yaptığı yazılı açıklamada, ayağından yaralanan 30 yaşındaki Filistinlinin hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre saldırı, Esh Kodesh yasa dışı Yahudi yerleşim biriminden sızan Yahudi yerleşimciler tarafından gerçekleştirildi.

Saldırının İsrail güçlerinin himayesinde gerçekleştiği kaydedilen haberde, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin yoğun silah atışlarıyla düzenledikleri baskının belde sakinleri tarafından direnişle karşılaştığı ve bölgede çatışma çıktığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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