Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu bir Filistinli yaralandı

Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırdığı bir Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Eriha kentinin kuzeyinde yolu keserek Filistinlilerin araçlarına taş attı.

Yerleşimciler, bölgede bulunan 58 yaşındaki bir Filistinliyi de darbederek üzerine biber gazı sıktı. Kızılay ekipleri, vücudunda morluklar oluşan adama müdahale etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 504 Filistinli hayatını kaybetti.