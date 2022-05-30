Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'daki bir okula taşlı saldırı - Haberler

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, İsrail güçlerinin gözetiminde Filistinlilere ait bir okula taşlı saldırıda bulundu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus şehrinin Urif köyünde bulunan bir ortaokula saldırdı.

Taşlı saldırının ardından bölgede yaşayan Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında gerginlik yaşandı.

İsrail güçlerinin, Yahudi yerleşimcileri koruyarak Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği, birçok öğretmen ve öğrencinin atılan gazdan etkilendiği aktarıldı.

Batı Şeria'da "yerleşimci terörü"

Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerden kaynaklanan ve son dönemde şiddetini giderek artıran "Yahudi yerleşimci terörüne" karşı İsrail kamuoyunda ve uluslararası alanda da tepkiler yükseliyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail tarafından kurulan Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı ve savaş suçu" olarak değerlendiriyor.

Yahudi yerleşimcilerin son dönemde Filistinlilere yönelik saldırıları artarken, İsrailli yetkililer tekrarlanan bu saldırıları genellikle görmezden geliyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.