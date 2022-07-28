Yahudi yerleşimciler İsrail askerleri eşliğinde Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini ele geçirdi

EL Yahudi yerleşimcilerin İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yer alan El Halil kentinde bir Filistinlinin evini yasa dışı şekilde ele geçirdiği bildirildi.

El Halil Belediyesine bağlı İmar Komitesi Başkanı İmad Hamdan AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin İbrahim Camii'nin güneyinde ikamet eden Al Cerivi ailesinin evini ele geçirdiğini söyledi.

Belediye yetkilisi Hamdan, İsrail askerlerinin koruması altındaki bir grup yerleşimcinin, dış duvarlarına sabitlenmiş metal merdivenleri kullanarak ele geçirmek üzere eve girdiğini aktardı.

Ailenin evinin kentin Eski Şehir bölgesinde yer aldığına dikkati çeken Hamdan, bunun "tehlikeli" bir adım olduğunu ve El Halil'deki baskıyı artıracağını vurguladı.

Hamdan, Yahudi yerleşimcilerin Eski Şehir'i kontrol etmek amacıyla Filistinlilere ait evleri ve iş yerlerini ele geçirmek için tüm gücüyle çalıştığını ifade etti.

Evin Yahudi yerleşimciler tarafından ele geçirilişini belgeleyen El Halil İmar Komitesi Üyesi Hassan Selamin de kısa bir süre İsrail askerleri tarafından alıkonuldu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.