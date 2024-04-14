Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait bir aracı ateşe verdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Yahudi yerleşimciler askerlerin koruması altında Filistinlilere ait bir aracı ateşe verdi

BATI ŞERİA - Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait bir aracı askerlerin koruması altında ateşe verdi.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimci şiddetine bir yenisi daha eklendi. İsrailli insan hakları örgütü Yesh Din, dün Deir Dobwan'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait bir aracı askerlerin koruması altında ateşe verdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı. Örgüt, İsrail askerlerinin görev ve yetkilerinin aksine olaya müdahale etmediğine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Batı Şeria Filistin İsrail İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Karagümrük Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Karagümrük FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Karagümrük Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Karagümrük FB maçı kaç kaç, canlı maç skoru! SGK'dan çalışan annelere 325 euro destek başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İsrail İran'a saldıracak mı? İsrail-İran savaşında son durum! Karagümrük Fenerbahçe maçı yabancı VAR hakemi kim? VAR'da yabancı hakem mi var? Bein Sports CANLI izle! (KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Karagümrük Fenerbahçe maçı CANLI izle! 14 Nisan Karagümrük FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 14-15 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 14-15 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title