Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait bir aracı ateşe verdi

- Yahudi yerleşimciler askerlerin koruması altında Filistinlilere ait bir aracı ateşe verdi

BATI ŞERİA - Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait bir aracı askerlerin koruması altında ateşe verdi.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimci şiddetine bir yenisi daha eklendi. İsrailli insan hakları örgütü Yesh Din, dün Deir Dobwan'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait bir aracı askerlerin koruması altında ateşe verdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı. Örgüt, İsrail askerlerinin görev ve yetkilerinin aksine olaya müdahale etmediğine dikkat çekti.