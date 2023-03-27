Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'nın Huvvara beldesinde Filistinlilere saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Huvvara beldesinde fanatik Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere saldırırken bir kamyonu da kundakladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Huvvara beldesinde fanatik Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere saldırırken bir kamyonu da kundakladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Nablus'un güneyindeki Huvvara beldesine baskın yapan Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere saldırdı.

Yerleşimciler, 5'i Sağlık Bakanlığına bağlı Acil Müdahale Merkezinde çalışan personel olmak üzere 6 Filistinliyi darbetti.

Filistin Kızılayının Nablus'taki İlkyardım Şefi Ahmed Cibril, yaptığı açıklamada Filistin'e ait ambulansa saldıran Yahudi yerleşimcilerin aracın camlarını kırdığını ve sağlık personellerini darbettiğini aktardı.

Cibril, Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilerin evlerine de saldırdığını belirterek burada, Nadir Azzam adlı bir Filistinlinin kamyonunu yaktıklarını kaydetti.

Huvvara beldesi yerleşimcilerin hedefinde

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Huvvara beldesi, geçen ay yüzlerce Yahudi yerleşimcinin Filistinlilere karşı toplu saldırılarına tanık olmuştu.

İki Yahudi yerleşimcinin 26 Şubat'ta silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara'ya gelerek Filistinlilere karşı toplu intikam saldırıları düzenlemişti.

Yerleşimciler, beldede onlarca evi ve aracı kundaklamış, bazı Filistinlilere linç girişiminde bulunmuş ve bir kişiyi öldürmüştü.

Saldırılar uluslararası tepki çekerken Filistin yönetimi, İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırılarına karşı uluslararası koruma talep etmişti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Huvvara beldesinin "yeryüzünden silinmesi gerektiğini" söylemiş ancak uluslararası tepki karşısında birkaç gün sonra "ifadeleri yanlış seçtiğini" söylemişti.