Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da yolları kapatıp Filistinlilerin geçişini engelledi

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yolları kapatarak Filistinlilerin araçlarının geçişini engellediği bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, yaptığı basın açıklamasında, onlarca Yahudi yerleşimcinin Nablus'a giden yol ve kavşaklarda konuşlandığını belirtti.

Yahudi yerleşimcilerin Nablus çevresindeki kontrol noktaları Huvvara ve Beyt Furik ile Cenin-Nablus yoluna konuşlandığını kaydeden Daglas, söz konusu bölgelerde yerleşimcilerin yolları kapatarak Filistinlilerin araçlarının geçişini engellediğini aktardı.

İsrail güçleri, mart ayının başından beri Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 17 Filistinliyi öldürdü. İsrail'de ise sonuncusu perşembe akşamı Tel Aviv kentinde olmak üzere, üçü silahlı dört ayrı saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetti.

İşgal altındaki Batı Şeria, büyük çoğunluğu silahlı olan Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.