Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait onlarca zeytin ve asma ağacını söktü

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti kırsalında Filistinlilere ait onlarca zeytin ve asma ağacını söktü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Beytüllahim kentine bağlı Husan Beldesi Meclisi Müdürü Rami Hamamira, bir grup Yahudi yerleşimcinin Vadi Kıddis bölgesinde onlarca asma ve zeytin fidanını kökünden söktüğünü belirtti.

Hamamira, yerleşimcilerin ayrıca bölgedeki domates, patlıcan, biber tarlalarına ve ekinleri sulamak için kullanılan bir su şebekesine zarar verdiğini söyledi.

Husan beldesinin batısında 400 dönümden fazla bir alanı kapsayan Vadi Kıddis bölgesinde Filistinlilerin geçimlerini sağladığı tarım arazileri ve yaklaşık 12 su kaynağı zaman zaman Yahudi yerleşimcilerin bu tür saldırılarına maruz kalıyor.