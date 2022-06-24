Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da bir camiye İsrail bayrağı astı - Haberler

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Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da bir camiye İsrail bayrağı astı

AA - Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da bir camiye İsrail bayrağı astı

İsrailli Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir camiye İsrail bayrağı astı.

İsrailli Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir camiye İsrail bayrağı astı.

Yahudi yerleşim birimleriyle mücadele için faaliyet gösteren aktivistlerden Ahmed Gazal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin Beytullahim'e bağlı Kisan köyüne baskın düzenlediğini belirtti.

Yerleşimcilerin merdiven kullanarak köydeki bir caminin üzerine çıktığını ve İsrail bayrağı astığını kaydeden Gazal, ayrıca caminin kapısını kırmaya ve içeri girmeye de çalıştıklarını söyledi.

Caminin kutsallığına yapılan saygısızlığa tepki gösteren Gazal, "Köy, İsrail askerleri himayesindeki kişilerin devamlı saldırılarına maruz kalıyor." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel

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